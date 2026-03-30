PAUNOVIĆ UOČI UTAKMICE: Arabija ozbiljna reprezentacija, moramo pobedu da zaslužimo na terenu

-Igramo protiv ozbiljne reprezentacije koja se plasirala na Mundijal, na prošlom su pobedili Argentinu. Imaju jake strane na koje moramo da obratimo pažnju, rekao je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović uoči prijateljske utakmice protiv Saudijske Arabije.

Srbija će dočekati Arabiju sutra od 18 sati na TSC Areni u Bačkoj Topoli.

“Moramo da zaslužimo da pobedimo, da svi razumeju i da nam pruže podršku navijači. Biće utakmica gde će biti puno inteziteta, dosta kontranapada na obe strane. Odlučiće onaj ko bude spreman da od prvog do poslednjeg miunuta ispunjava zadatke. Želimo da poboljšamo igru i kvalitet te završne faze. Protiv Španije je to nedostajalo, ovde možemo više da ugrozimo protivnika. Ne smemo da mislimo da nam je to dato, već da moramo da zaslužimo. Moramo da poboljšamo i odbranu šesnaesterca i gola, videli smo protiv Španije – u poslednjem trenutku smo rešavali neke situacije”, istakao je Paunović na konferenciji za medije.

Paunović je dodao da je veoma zadovoljan zbog povratka braće Vanje i Sergeja Milinkovića-Savića i otkrio da će protiv Arabije meč na golu početi Predrag Rajković, a u drugom poluvremenu braniti Đorđe Petrović, kako bi svi dobili šansu.

“Vanja je bio sjajan na golu, Sergej odigrao odličan meč proriv Španije i verujem da će jednog dana Barsa ili Real doći po njega. Očekujem i da rival pokaže reakciju posle poraza od Egipta i biće težak meč”.

Paunović se osvrnuo i na poraz u Španiji (3:0).

“Slegli su se utisci, video sam da smo bilo organizovani, želju, da smo hteli da prenesemo loptu na njjihovu polovinu i ugrozimo ih. Moramo da prođemo kroz stresnu situaciju, bitno je da sada kad imamo vremena, kada se bodovno ne računa učinak – da gledamo kroz detalje fudbalske igre i da podignemo sebe na viši nivo da bismo bili kompetitivni kada dođe Liga nacija i sledeće kvalifikacije”, poručio je Paunović i priznao da mu znače komplimenti selektora Španije Luisa De la Fuentea i otkrio kako su 2014. godine takođe igrali meč, kada su vodili mlađe selekcije i da je srpski tim, koji je kasnije postao prvak sveta izgubio 4:0.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

