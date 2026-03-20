Partizan sutra gostuje lučanskoj Mladosti: Evo šta je rekao Blagojević pred utakmicu

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je danas da njegova ekipa ne potcenjuje nikoga iako Mladost nema pobedu u prolećnom delu sezone i istakao da igrači moraju da budu maksimalno oprezni i fokusirani.

Partizan u subotu od 18.30 časova gostuje lučanskoj Mladosti u meču 28. kola Superlige Srbije. Mladost je osvojila samo dva boda u sedam kola prolećnog dela šampiona i predstoji joj grčevita borba za opstanak u eliti.

– Mladost nema pobedu tokom proleća, u problemu su. Bore se za opstanak. To nam otežava posao. Ekipe koje su saterane u ćošak se mobilišu. Ni mi nismo u sjajnom momentu, ali posle pobede protiv TSC-a sa boljom energijom dočekujemo meč. Ne potcenjujemo nikoga i pristupamo maksimalno oprezno i motivisano – rekao je Blagojević na današnjoj konferenciji za medije.

Blagojević je veoma oprezan pred gostovanje klubu koji je poslednju ligašku pobedu ostvario 29. novembra prošle godine.

– Svesni smo težine posla. Mladost je godinama unazad stabilan superligaš. Odličan su spoj iskustva i mladosti. Posle dužeg vremena su u problemu. To je uvek bila kombinacija kvalitetnih prekaljenih pojedinaca i talentovanih igrača, koje su kasnije uspevali da prodaju. Ne sumnjam da će nam biti jako teško. Ne želim da pričam o pobedi i velikim planovima, samo smo fokusirani na rad – dodao je Blagojević.

Na pitanje da li turbuletan period unutar kluba utiče na stručni štab i igrače, Blagijević je odgovorio da “to nije tema među nama u sportskom sektoru”.

– Naravno da osećamo to, ali ne diskutujemo o tome. Najpotrebnije je da svako radi svoj posao. Moj zadatak je da kreiram trenažni proces i ambijent koji će tim igračima pomoći da se takmiče. Posao uprave je da kreira klupsku politiku koja će donositi uspehe – podvukao je Blagojević.

Zajecaronline.com/Sport.alo.rs/ N.B.

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.