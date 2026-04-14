PAO NA STARTU: Kecmanović eliminisan u prvom kolu turnira u Minhenu

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo ATP turnira u Minhenu, pošto je danas u prvom kolu izgubio od Nemca Aleksandra Zvereva 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).

Meč je trajao dva sata i 19 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok se Kecmanović nalazi na 58. mestu ATP liste. Ovo je bio peti međusobni duel nemačkog i srpskog tenisera, a treći trijumf Zvereva.

Nemački teniser će u drugom kolu igrati protiv Kanađanina Gabrijela Dijaloa.

Zajecaronline.com/tanjug

