PAO NA STARTU: Kecmanović eliminisan u prvom kolu turnira u Minhenu
Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo ATP turnira u Minhenu, pošto je danas u prvom kolu izgubio od Nemca Aleksandra Zvereva 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).
Meč je trajao dva sata i 19 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok se Kecmanović nalazi na 58. mestu ATP liste. Ovo je bio peti međusobni duel nemačkog i srpskog tenisera, a treći trijumf Zvereva.
Nemački teniser će u drugom kolu igrati protiv Kanađanina Gabrijela Dijaloa.
Zajecaronline.com/tanjug
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Folk diva Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom.
Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije!
Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.
Dodaj komentar