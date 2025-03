Ovoliko je iznosila PROSEČNA ZARADA U SRBIJI U JANUARU!

Prosečna zarada (bruto) u Srbiji obračunata za rad u januaru ove godine iznosila je 148.440 dinara. Prosečna neto zarada bez poreza i doprinosa iznosila je 107.476 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Medijalna neto zarada iznosila je 83.031 dinar, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto i neto zarade u januaru nominalno je već za 12,1 odsto, a realno za 7,2 odsto.

Ovoliko je iznosila PROSEČNA ZARADA U SRBIJI U JANUARU!

U odnosu na decembar 2024. godine, prosečna bruto zarada nominalno je ostala na istom nivou, a realno je manja za 0,6 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno manja za 0,8 odsto, a realno za 1,4 odsto.

Zajecaronline V.M./Beta

KONCERT MIROSLAVA ILIĆA – ZAGREB

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni. On če prirediti nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine, sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo.

Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Koja je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja.

Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.