OVIM PENZIONERIMA SUTRA STIŽE NOVAC

Isplata penzija za februar 2026. godine počela je 3. marta i trajaće sve do 10. marta. Sledeći na redu za isplatu su penzioneri iz kategorije zaposleni, njima će novac biti sutra isplaćen na kućne adrese ili na šalterima pošte.

Poslednji na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije zaposleni i Republike bivše SFRJ.

Penzioneri iz kategorije zaposleni svoj novac dobijaju 10. preko tekućih računa.

Penzioneri iz kategorije Republike bivše SFRJ svoj novac dobijaju 10. marta.

Do sada su penzije isplaćene penzionerima iz kategorije poljoprivredni, vojni i iz kategorije samostalne delatnosti – njima je novac isplaćen 4. i 5. marta.

Zajecaronline/Alo!

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!