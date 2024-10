OPTUŽENI ZA UBISTVO DANKE ILIĆ OSTAJU IZA REŠETAKA! Hitno se oglasio advokat Srđana Jankovića!

Apelacioni sud u Nišu doneo je odluku po žalbi dvoje advokata koji brane Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića. Advokati su tražili da se optuženi za ubistvo Danke Ilić (2) puste iz pritvora, međutim, Apelacioni sud je odbacio njihovu žalbu tako da će optuženi nastaviti svoj do sada sedmomesečni boravak u Okružnom zatvoru u Zaječaru.

Advokat Živadin Bogdanović, koji zastupa Srđana Jankovića, kaže:

– Zatraženo je puštanje iz pritvora na osnovu zakona jer se obrazloženje za pritvor temelji “da ne bi uticao na svedoke”. Međutim, svedoka nema, svi su saslušani, optužnica je podignuta. Apelacioni sud je odbio zahtev – kaže za domaće medije advokat Bogdanović.

On dodaje da će, nakon isteka ovog određenog pritvora koji je do 30 dana, ukoliko se ponovo odredi pritvor, on nanovo tražiti ukidanje pritvora od Apelacionog suda. Obzirom da advokati rade po želji njihovih klijenata, obojica optuženih su tražili da izađu na slobodu.

Podsetimo, nakon primanja optužnice koje je Više javno tužilaštvo u Zaječaru dostavilo i advokatima optuženih, advokati su uložili žalbu na pritvor Apelacionom sudu tražeći da se njihovi branjenici puste na slobodu. Kako navode, više nema zakonskog osnova da ostanu iza rešetaka.

zajecaronline.com/Hypetv/kurir/M.A/N.A