(OPREZ) UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE IZMASAKRIRANE RUKE SAŠE MIRKOVIĆA: Evo kako izgleda RUKA čelnika Hype televizije nakon KRVNIČKOG POKUŠAJA UBISTVA

Na pet mesta su polomljene kosti. Tolikom silinom su udarci zadati da je namera bila ili pokušaj ubistva ili ozbiljno sakaćenje Saše Mirkovića.

Saša Mirković se danas oglasio iz Zagreba gde je posetio hotel „Sheraton“ čiji je gost bio kada je pokušano ubistvo.

Vlasnik i direktor Hype Produkcije, Saša Mirković, danas se našao u Zagrebu gde je posetio hotel Šeraton ispred kog je brutalno napadnut od strane Velibora Popovića Popa.

– Evo možete da vidite sam ulaz u hotel Sheraton. Od ovog mesta do ulaska u hotel ima tačno 5 koraka, znači nikog nema ispred hotela. Nema obezbeđenja i vrlo je nebezbedan hotel. A meni se ovde desilo da sam maltene bio ubijen od strane Velibora Popovića Popa i to udarcem sa leđa. Znači on je stajao malo dalje, ja sam zakoračio, uzeo torbicu sa zadnjeg sedišta automobila, zatvorio vrata, krenuo. Pitao me je „jel možemo da popričamo?“, napravio sam još jedan korak ka vratima i ovde negde sam dobio taj udarac -rekao je Saša, pa nastavio:

– Evo konsijerž stoji, nema od obezbeđenja nikog i može slobodno da se kaže da je hotel nebezbedan -dodao je Saša.

Hype TV ekskluzivno pokazuje fotografije polomljene ruke Saše Mirkovića nakon krvničkog napada ispred hotela Šeraton.

Traži se begunac Velibor Popović Pop zbog pokušaja ubistva!

Pozivamo sve građane i nadležne organe da pomognu u pronalaženju Velibora Popovića, zvanog Pop, koji se nalazi u bekstvu nakon sukoba sa Sašom Mirkovićem, u kojem je Mirković zadobio teške telesne povrede.

Do incidenta je došlo u subotu, 10. maja, nakon čega je Velibor Popović napustio lice mesta i od tada mu se gubi svaki trag.

Apelujemo na građane:

Ukoliko ste videli Velibora Popovića ili imate bilo kakvu informaciju o njegovom kretanju ili trenutnom boravištu, molimo vas da odmah kontaktirate najbližu policijsku stanicu. Vaša pomoć može biti ključna!

Zaječaronline/E.B./Hypetv.rs