OPREZ Sitni odroni na putevima u okolini Zaječara

Promenljivo vreme uglavnom sa padavinama danas će otežavati vožnju, a u jutarnjim i večernjim satima zbog magle ili niske oblačnosti će vidljivost biti smanjena na deonicama puteva pored reka, jezera, kanala i u kotlinama, navodi AMSS.

Saobraćaj je za sada umerenog intenziteta van gradskih sredina, a usporenije se prolazi u zonama radova.

Na državnom putu I A reda broj 1, na deonici petlja Leskovac jug – petlja Vranje mestimično ima magle i vidljivost je smanjena na 50-100 metara.

Na deonici petlja Pojate – petlja Trupale ima mestimično magle i vidljivost je smanjena na 100 metara.

Kod Zaječara ima sitnih odrona duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila

Zimska služba JP “Putevi Srbije” saopštila je da su svi putni pravci prohodni i da na njima nema snega.

Prema informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja vozila na graničnim prelazima.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

