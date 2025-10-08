Oktobar oborio sve rekorde! „NAJHLADNIJA ZIMA U POSLEDNJIH 5 SEZONA“ Oktobar oborio sve rekorde

Očekuje nas znatno hladnija i snežnija zima nego prethodnih godina što je bila! A naglo zahlađenje početkom oktobra, kao i povratak zapadno-sibirske oscilacije, ukazuju na povratak pravih zimskih uslova koji nisu zabeleženi kako stručnjaci kažu više od pola decenije.

Kao što smo svi mogli da primetimo, temperature su pale brže nego što su meteorolozi očekivali, što je u svega nekoliko dana. Što je izazvalo pravi strah među ljudima, koji su pohrlili za ogrevom i grejalicama. A stručnjaci ovakvu naglu promenu u temperaturi nazivaju oštrom zimom.

Mnogi vole da kaže da je u pitanju i ruski uticaj, što znači da će zima biti mnogo hladnija nego prošla, kao i da će biti mnogo više snega. Imali smo najhladniji dan u Beogradu za poslednjih 130 godina. Trećeg oktobra temperatura nije prelazila šest stepeni tokom čitavog dana.

Zajecaronline/Hypetv/alo/N.B.

