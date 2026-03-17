OGLASIO SE TELEKOM SRBIJA: Došlo je do krađe manjeg dela podataka iz naše baze, bezbednost nije ugrožena

Kompanija Telekom Srbija objavila je danas da je došlo do krađe manjeg dela podataka iz korisničke baze od strane za sada nepoznatih počinilaca.

“Reč je o podacima određenog broja korisnika usluge satelitske televizije m:SAT tv. Kompanija Telekom Srbija odmah je slučaj prijavila MUP-u, odnosno Odeljenju za visokotehnološki kriminal. S obzirom na to da su nas počinioci ovog dela kontaktirali sa ciljem da nas ucenjuju, komunikacija sa njima vođena je u koordinaciji sa MUP-om i prema njihovim instrukcijama, kako bi počinioci bili što brže identifikovani i pronađeni”, navedeno je u saopštenju Telekoma.

Kompanija Telekom Srbija intezivno radi sa policijom na otkrivanju počinilaca ovog dela.

“Bezbednost telekomunikacionih servisa nije ugrožena i sve usluge se pružaju neometano. Verujemo da će nadležne institucije vrlo brzo doći do počinilaca ovog krivičnog dela”, navedeno je u saopštenju.

Zajecaronline.com/Tanjug

