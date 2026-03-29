OGLASIO SE PREDSEDNIK! Prva Vučićeva reakcija na rezultate izbora: “U Kladovu je NAJBOLJE”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kratko se oglasio posle izbora u 10 opština.

– Što volite da nam dodajete procente? Polako. Biće neizvesna i teška borba. Obratiću vam se za sat vremena. U Kladovu je najbolje – kazao je on.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u sedište Srpske napredne stranke (SNS) na Novom Beogradu oko 18.30 časova.

Predsednik će govoriti o svim pokušajima izazivanja nereda i haosa u Srbiji, kako iznutra, tako i spolja.

Takođe, on će tada govoriti i o izbornim rezultatima današnjeg glasanja u 10 opština i gradova širom Srbije.

Takođe, predsednica Skupštine Ana Brnabić, ministar finansija Siniša Mali i ostali funkcioneri nalaze se u sedištu SNS.

Zaječaronline/E.B.

Izlaznost na lokalnim izborima u Smederevskoj Palanci do 18.00 časova bila je 58 odsto upisanih birača, a u Bajinoj Bašti do 18.00 časova na glasanje je izašlo 71 odsto upisanih birača.

U Kuli je do 18.00 časova glasalo 67,64 odsto upisanih, u Lučanima do 18.00 časova 71,24 odsto.

Izlaznost na lokalnim izborima u Aranđelovcu do 18.30 časova bila je 63,27 odsto, dok je u Kladovu, do 18.00, svoje biračko pravo iskoristilo 50,40 odsto upisanih birača. Na lokalnim izborima u Knjaževcu do 18.00 časova glasalo je 62,37 odsto upisanih birača, dok je izlaznost na lokalnim izborima u Majdanpeku do 18.00 sati bila 58,43 odsto.

Izlaznost na lokalnim izborima u gradskoj opštini Sevojno do 18.00 časova bila je 73,1 odsto.

Po zatvaranju biračkih mesta u 20.00 časova prestala je i izborna tišina.

Prethodni izbori u ovih 10 jedinica lokalne samouprave održani su 3. aprila 2022. godine.