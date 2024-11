Oglasio se Goran Vesić! “NISAM UHAPŠEN, DOBROVOLJNO SAM SE ODAZVAO POZIVU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA”

Oglasio se Goran Vesić! “NISAM UHAPŠEN”

Ministar u ostavci Goran Vesić se oglasio na društvenim mrežama povodom informacija o hapšenju!

– Nisam uhapšen, dobrovoljno sam se odazvao pozivu policijskih službenika sa kojima sam došao u Novi Sad i stavio se na raspolaganje istražnim organima kako bi do kraja bile istražene sve okolnosti koje su dovele do nesreće u Novom Sadu. Uvek ću, kao i do sada, biti na raspolaganju nadležnim organima i dokazaću da ne snosim krivičnu odgovornost za ove tragične događaje. O daljem razvoju događaja sa javnošću i medijima komuniciraće advokatska kancelarija koja me zastupa u ovom predmetu – rekao je Vesić.

Podsetimo, ranije jutros objavljeno je da je Goran Vesić uhapšen. Da bi se on uskoro oglasio i rekao da se sam predao, otkrivši svoje razloge za to.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da uhapšeno i zadržano ukupno 11 lica povodom tragedije u Novom Sadu. Kada je prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad poginulo 15 ljudi, a teško je povređeno dvoje.

Podsetimo, Goran Vesić je podneo ostavku na funkciju ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Srbije pet dana nakon tragedije u Novom Sadu.

Vesić je tada istakao da je ostavku podneo kao odgovoran čovek koji želi da ličnim primerom pokaže da u današnjoj Srbiji postoji moralna odgovornost. Zbog strašne tragedije koja se dogodila u resoru na čijem je bio čelu.

