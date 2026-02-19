OGLASIO SE FSS: Tadija Samardžić prihvatio da igra za Srbiju!

Mladi fudbaler Herte iz Berlina Tadija Samardžić prihvatio je poziv Fudbalskog saveza Srbije i pojaviće se na prozivci selektora kadetske reprezentacije Igora Matića uoči prijateljske utakmice protiv selekcije Slovenije, koja je na programu 26. februara, objavio je danas FSS.

Tadija Samardžić je rođen 3. avgusta 2009. godine. On je brat fudbalera Atalante Lazara Samardžića, koji od 2023. godine igra za A reprezentaciju Srbije.

“Brat uz brata. Još jedan Samardžić u dresu Srbije. Posle Lazara, i drugi brat iz porodice Samardžić, Tadija, izabrao je Srbiju. Ovo je još jedna potvrda poverenja koje mladi talenti iz dijaspore ukazuju srpskom fudbalu, kao i opredeljenja FSS da okupi i pruži šansu svim igračima koji žele da nose dres svoje zemlje. Tadija, dobro došao u reprezentaciju Srbije”, objavio je FSS na društvenim mrežama.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.