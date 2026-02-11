OGLASILO SE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE: Država uz stočare, manji uvoz, rekordni podsticaji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je danas da je Srbija u prethodnom periodu sprovela čitav niz mera kako bi očuvala i ojačala domaću proizvodnju mleka i obezbedila stabilne uslove za rad stočara, u uslovima izraženih poremećaja na regionalnom i evropskom tržištu.

Za proizvodnju mleka država obezbeđuje premiju od 19 dinara po litru mleka predatog registrovanim mlekarama, kao i podsticaj od 55.000 dinara po grlu mlečne krave, navedeno je u saopštenju ministarstva.

Posebna mera podrške odnosi se na obnavljanje stočnog fonda, kroz podsticaj od 100.000 dinara po junici, sa ciljem dugoročnog jačanja proizvodnje i povećanja produktivnosti.

Pored toga, stočarima su dostupne i investicione mere za izgradnju i opremanje farmi, nabavku opreme za mužu i hlađenje mleka, kao i povoljne kreditne linije sa subvencionisanim kamatnim stopama.

OGLASILO SE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

U saopštenju ministarstva je navedeno da podaci nadležnih institucija pokazuju da je uvoz mleka i mlečnih proizvoda tokom 2025. godine iznosio oko 41.300 tona, što predstavlja smanjenje od približno 29 odsto u odnosu na 2024. godinu.

Pozitivan trend nastavljen je i početkom ove godine, jer je u januaru 2026. godine zabeležen manji uvoz mleka i mlečnih proizvoda nego u januaru 2025. godine, što ukazuje na postepenu stabilizaciju tržišta i bolju poziciju domaće proizvodnje.

Tržište mleka se trenutno nalazi u složenoj situaciji ne samo u Srbiji, već i u svim zemljama u okruženju, kao i širom Evrope.

Pad otkupnih cena, viškovi mleka na pojedinim tržištima i rast troškova proizvodnje predstavljaju zajednički izazov za proizvođače u većini država.

U takvim okolnostima, Srbija spada među zemlje koje obezbeđuju jedan od najviših nivoa direktne podrške proizvođačima mleka, kako po litru proizvedenog mleka, tako i po grlu, što predstavlja jasan i kontinuiran signal državne podrške stočarskom sektoru.

Posebno treba imati u vidu da je biljna proizvodnja u Srbiji prošla kroz nekoliko sušnih godina, što je direktno uticalo na prinose i cenu stočne hrane, a samim tim i na troškove proizvodnje mleka, navodi se u saopštenju.

Uprkos tim izazovima, država je nastavila da izdvaja značajna sredstva za stočarstvo i da održi kontinuitet podrške.

“Srbija ostaje opredeljena za dijalog sa proizvođačima, praćenje stanja na tržištu i prilagođavanje mera realnim uslovima. Istovremeno, upućujemo apel svim učesnicima u lancu proizvodnje i prerade, kao i široj javnosti, da se aktuelna situacija ne zloupotrebljava u političke svrhe, već da se kroz odgovoran pristup, činjenice i međusobno razumevanje zajednički radi na očuvanju domaće proizvodnje mleka i dugoročnoj stabilnosti stočarstva u Srbiji”, navodi se u saopštenji Ministarstva poljoprivrede.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.