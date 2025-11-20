OGLASILA SE NSZ Sutra stiže novac na račun za ovu grupu građana

Isplate redovne novčane naknade nezaposlenima za oktobar biće obavljena u petak, 21. novembra preko Banke Poštanska štedionica, objavila je danas Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).

OGLASILA SE NSZ

Privremena novčana naknada za oktobar građanima koji žve na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije biće isplaćena u subotu 22. novembra, navodi se u saopštenju.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike. Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025. Mesto: Plava dvorana, Sava Centar Organizator: Hype Entertainment KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU! KAFANSKA NOĆ U SKOPLJU!

Arena „Jane Sandanski“ u Skoplju 20. decembra 2025. godine biće mesto prave muzičke čarolije, emocija i nezaboravne atmosfere! Publiku očekuje „Kafanska noć„, spektakl koji će okupiti najveće legende narodne i zabavne muzike Acu Lukasa, Miroslava Ilića i Miru Škorić.

Očekuje se prava kafanska emocija, spoj vrhunskih izvođača, energije i publike koja zna da uživa u dobroj muzici.

Ne propustite noć za pamćenje „Kafansku noć“ 20. decembra u areni „Jane Sandanski“ u Skoplju!

ULAZNIĆE MOŽETE KUPITI KLIKOM NA OVAJ LINK!