Održana 36. sednica Privremenog organa grada ZaječaraOdržana 36. sednica Privremenog organa grada Zaječara

Danas je održana 36.sednica Privremenog organa grada Zaječara na kojoj su doneti zaključci o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara u Rgotini, Lasovu, Trnavcu, Gradskovu i Malom Izvoru.

Takođe, na sednici je doneto i Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Interresorne komisije (IRK) za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama za 2025. godinu, Rešenje o imenovanju članova Komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara u 2026. godini, Rešenje o davanju ovlašćenja za zaključenje Aneksa Ugovora o obavljanju poslova mrtvozornika (sa Zoricom Stojadinović), kao i Rešenje o davanju ovlašćenja za zaključenje Aneksa Ugovora o obavljanju poslova mrtvozornika (sa Ljiljanom Stanković Nešić).

Na 36.sednici Privremenog organa grada, doneto je i Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko trgovinske škole u Zaječaru, Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara da potpiše projektni zadatak geodetskog osmatranja objekta Zdravstvene stanice Kotlujevac, Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za potpisivanje 3. Privremene situacije za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadgradnji Zdravstvene stanice Kotlujevac,Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za potpisivanje zahteva za treću tranšu projekta „Magija Istočne Srbije“ – UNOPS – EUPROPLUS i Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za potpisivanje Aneksa 2 Ugovora o tehničkoj saradnji iznajmljivanje bine u gradu Zaječaru za 2026. godinu.

Zajecaronline.com/Zajecar.info

