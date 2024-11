Održana 145. sednica Gradskog veća u Zaječaru, usvojen Nacrt budžeta za 2025. godinu

Održana 145. sednica Gradskog veća

Danas je u sali Skupštine grada održana 145. sednica Gradskog veća u Zaječaru, kojom je predsedavao zamenik gradonačelnika Vladimir Videnović.

Na sednici je razmatran i usvojen Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zaječara za 2024. godinu u periodu januar-septembar 2024. godine.

Usvojen je i Nacrt Odluke o budžetu grada Zaječara za 2025. godinu, sa Kadrovskim planom grada Zaječara za 2025. godinu.

Gradski većnici su usvojili i Nacrt Odluke o pristupanju izradi i izmene i dopune Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane u KO Mali Izvor, Nacrt Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Zaječara, Nacrt Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2025. godinu, Nacrt Odluke o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2024. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni, Nacrt Odluke o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara i Nacrt Odluke o davanju saglasnosti na nacrt javnog ugovora u postupku javno -privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za poveravanje komunalne delatnosti javnog autobuskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara.

Usvojeni izveštaji Javnih preduzeća

Zeleno svetlo dato je i na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2024. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru, na Nacrt Rešenja o razrešenju direktora Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru, na Nacrt Rešenja o imenovanju direktora Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru, na Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2024. do 30.09.2024. godine Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar, na Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2024. do 30.09.2024. godine Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar,

Usvojen je i Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2024. do 30.09.2024. godine Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar, na Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2024. do 30.09.2024. godine Javnog komunalno -stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar, kao i na Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2024. do 30.09.2024. godine Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar.

Na sednici Gradskog veća u Zaječaru usvojeni su i nacrti rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora i to:

Ekonomsko trgovinske škole u Zaječaru,

Tehničke škole u Zaječaru,

Gimnazije u Zaječaru,

Osnovne škole „Hajduk Veljko“ u Zaječaru i

Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Velikom Izvoru.

Izmene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

Gradski većnici su usvojili i Predlog Pravilnika o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi. Kao i u Pravobranilaštvu grada Zaječara i Službi za internu reviziju grada grada Zaječara.

Takođe, usvojen je i Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije grada Zaječara, Predlog Zaključka o davanju ovlašćenja Gradonačelniku grada Zaječara za potpisivanje Izjave o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora sa A.D.„Elektrodistribucija Srbije“, Predlog Zaključka o nalaganju Gradskoj upravi grada Zaječara da preduzme mere za proveru bezbednosti i stabilnosti svih objekata javne namene i objekata linijske infrastrukture na teritoriji grada Zaječara, a sve u skladu sa Nalogom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS, Sektora za inspekcijski nadzor, Odeljenja građevinske inspekcije, Predlog Zaključka o visini naknade za rad mrtvozornika, Predlog Zaključka o opravdanosti angažovanja pedagoškog asistenta Irene Rašić iz Zaječara, za rad u Predškolskoj ustanovi „Đulići“ u Zaječaru.

Usvojen je i Zaključak po kome se ustupa na korišćenje objekat „Turska vodenica“ za potrebe snimanja diplomskog filma Katedre Montaže fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.

ZaječarOnline/zajecar.info/O.B.