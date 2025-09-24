Odbojkaši Poljske pobedili Tursku!

Muška odbojkaška reprezentacija Poljske plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je danas u četvrtfinalu u Pasaj Sitiju savladala Tursku rezultatom 3:0, po setovima 25:15, 25:22, 25:19.

Najefikasniji u reprezentaciji Poljske, koju sa klupe predvodi srpski trener Nikola Grbić, bio je Vilfredo Leon sa 13 poena, dok je Jakub Kočanovski zabeležio 12.

U reprezentaciji Turske, koju sa klupe predvodi srpski stručnjak Slobodan Kovač, najbolji je bio Adis Lagumdžija sa 12 poena.

Odbojkaši Poljske će 27. septembra u polufinalu SP igrati protiv Italije, koja je ranije danas savladala Belgiju 3:0, po setovima 25:13, 25:18, 25:18.

Preostala dva četvrtfinala SP biće odigrana sutra, a sastaće se Češka – Iran (9.30 časova) i SAD – Bugarska (14).

Odbojkaši Srbije su zauzeli deseto mesto na SP, pošto su u osmini finala poraženi od Irana rezultatom 3:2.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

