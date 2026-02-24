Od utorka, 24. februara, kreće talas obilja – novac stiže za ova četiri horoskopska znaka!

Prema astrološkim predviđanjima koja prenosi YourTango, 24. februar 2026. godine donosi talas sreće i obilja za četiri horoskopska znaka, zahvaljujući aspektu kada Saturn u Ovnu formira trigon sa Mesecom u Biku.

Ljudi su skloniji da prepoznaju prilike i da aktivno rade na njihovom ostvarivanju, umesto da čekaju da se stvari same pokrenu.

Rak će tog dana biti sigurniji u sebe i manje sklon sumnji. Umesto da čeka podršku drugih, ovaj znak preuzima inicijativu i veruje sopstvenim procenama. Strah od greške postaje manji, a hrabrost da se prihvate izazovi jača. Abudans dolazi kroz sopstvene postupke i odluke, jer pasivno čekanje ustupa mesto ličnoj akciji.

Ovan će imati priliku da napreduje kroz kreativnost i praktičnu primenu znanja. Nema potrebe da se savršeno savlada svaka sitnica pre pokretanja projekta. Uspeh dolazi kroz rad i spremnost da se proces usavršava tokom puta. Energija tog dana podstiče akciju i razvoj ideja.

Jarčevi se savetuju da prihvate saradnju i oslonac na ljude iz okruženja, uključujući porodicu i tradiciju. Iako žele samostalnost, period nije povoljan za borbu protiv sistema. Fleksibilniji pristup i raspodela obaveza mogu doneti stabilan napredak, dok se jača pozicija može izgraditi kasnije.

Vage će uspeh tražiti kroz partnerstva i zajedničke finansijske resurse. Pojavljuju se prilike koje mogu poboljšati novčanu situaciju, naročito ako postoji spremnost da se jasno izraze potrebe. Komunikacija u odnosima postaje ključ stabilnosti, a snalažljivost vodi ka boljim rezultatima.

Ovaj tranzit stvara unutrašnju stabilnost i osećaj svrhe.

