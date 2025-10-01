Od danas počinje istraživanje zdravlja stanovništva u Srbiji!

Peto po redu istraživanje zdravlja u Srbiji, biće realizovano od danas do 30. decembra, a glavni cilj jeste obezbeđivanje kontinuiteta i uporedivosti podataka sa prethodnim ciklusima, kao i dobijanje sveobuhvatnog opisa zdravstvenog stanja stanovništva starosti 15 i više godina.

Istraživanje obuhvata 4.800 slučajno izabranih domaćinstava, a rezultati će biti prikazani kako na nivou Republike Srbije tako i po statističkim regionima: Vojvodina, Beograd, Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija, navodi se u saopštenju Institutom za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”.

Istraživanjem se prikupljaju informacije o tome kako građani procenjuju svoje zdravlje, u kojoj meri koriste zdravstvenu zaštitu i kako se brinu o sopstvenom zdravlju kroz usvajanje određenih stilova života.

Prikupljanje podataka na terenu sprovodiće profesionalni anketari metodom intervjua “licem u lice”.

Svi odgovori dobijaju se isključivo uz informisanu saglasnost ispitanika, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Dobijeni rezultati koristiće se za planiranje zdravstvene zaštite, procenu rasprostranjenosti različitih bolesti i identifikovanje uzroka njihovog nastajanja, sa ciljem unapređenja javnog zdravlja u Srbiji.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

