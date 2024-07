“OD BEOGRADA DO NIŠA ZA SAT I 40 MINUTA!” Predsednik prisustvovao ceremoniji početka izgradnje železničke obilaznice!

– Ovo su toliko velika ulaganja u Niš, 16 milijardi i nešto je budžet Niša.. Samo da znaju koliko nova dolazi sa strane – rekao je Vučić, te dodao da je važno da se cela Srbija podigne.

Zahvalio je i Emanuelu Žiofreu na donaciji, koja je od suštinskog značaja za ovaj investicioni projekat.

Predsednik prisustvovao ceremoniji početka izgradnje železničke obilaznice

“Nismo kasnili, nismo mogli da prođemo auto-putem kakva je gužva, sve do Niša. Valjda ljudi idu na more. To znači da će Beograd – Niš prugom biti ubedljivo najbrže – 100 minuta. Budimpešta – Niš četiri i po sata, to je stvarno neverovatno”.

“Dobro ste birali”, rekao je Vučić Žiofreu, a onda se obratio izvođačima:

“A vi malo da ubrzate. Ovo je velika stvar za Niš”.

“Za 14 dana postavljamo kamen temeljac italijanske firme Ariston. Istog dana otvaramo terminal na aerodromu ‘Konstantin Veliki’ u koji je uloženo 32 miliona evra”, dodao je Vučić i još jednom se zahvalio Žiofreu na velikoj podršci EU.

Predsednik je rekao da je za njega kao predsednika najvažniji projekat Beograd-Niš.

“Za mene kao predsednika, Vladu i celu zemlju možda i najvažniji projekat. Pričali smo sa Evropljanima. Kada su rekli da će nam dati poklon 600 miliona, rekao sam ‘hajde da radimo”

“Svi će da koriste prugu, svi”.

Kako je naglasio Vučić, pokušavaju da dovedu više investitora u Vlaško pomoravlje, jer je najveći deo ljudi koji je otišao u inostranstvo upravo odatle.

“Pruga je važna i zbog dovođenja investitotra i svega drugog”.

“Pričao sam juče sa ambasadorom Luksemburga. Oni prave značajnu investiciju u Pančevu, u oktobru. To su izuzetne vesti za Srbiju”.

Predsednik Vučić je pozdravio radnike i od njih dobio potvrdu da radovi počinju danas.

Žiofre: Pripadamo jedni drugima

Emanuel Žiofre je izrazio zadovoljstvo što se danas nalaze ovde.

“Ova linija je izgrađena još u 19. veku, kada je Srbija zajedno sa evropskim nacijama gradila infrastrukturu”.