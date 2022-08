Od 15. avgusta kontrola naplate parkiranja u trećoj zoni

Od 15. avgusta Javno komunalno preduzeće „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar počeće sa kontrolom naplate parkinga u novouvedenoj, trećoj (plavoj) zoni parkiranja.

III Zona (plava zona), obuhvata sledeće ulice:

1. Ivana Milutinovića;

2. Nikole Pašića (od 23. divizije do 1. maja);

3. Obilićev venac (od Ljube Nešića do Lole Ribara);

4. Svetozara Markovića (od Narodne republike do 7. septembra)

Cena satne parking karte za treću zonu je 25 dinara, a cena dnevne karte 80 dinara.

Stanari zone mogu ostvariti pravo na povlašćenu parking kartu u iznosu od 300 dinara za jedno vozilo.