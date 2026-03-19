Objavljen konkurs za najbolja turistička sela- rok za prijavu 9. jun!
Svetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija (UN Tourism) objavila je javni poziv za „Najbolja turistička sela u 2026. godini”, a rok za prijavu je 9. jun, saopštilo je danas Ministarstvo turizma i omladine.
Inicijativa ima za cilj da prepozna sela sa prirodnim i kulturnim dobrima koja čuvaju, promovišu vrednosti zajednice, koja su posvećena održivosti i koja nastoje da turizam postane pokretač pozitivne transformacije, ruralnog razvoja i dobrobiti zajednice.
Države članice UN Tourism su pozvane da nominuju do osam sela putem svojih nacionalnih turističkih administracija, a nezavisni savetodavni odbor globalnih stručnjaka će na osnovu kriterijuma koji obuhvataju održivost, upravljanje, kulturno i prirodno nasleđe, infrastrukturu i dobrobit zajednice proceniti prijave i doneti odluku o izboru najboljeg sela.
Zainteresovani više informacija kao i obrazac za prijavu mogu naći, na sajtu Ministarstva turizma i omladine.
Zajecaronline.com/tanjug/N.B.
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.
KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU
Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.
Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.
Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!
