Objavljen javni konkurs za nabavku opreme za navodnjavanje

Otvoren konkurs za nabavku opreme za navodnjavanje

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Martinović izjavio je danas da je objavljen konkurs za nabavku opreme za navodnjavanje.

On je objasnio da će poljoprivrednici moći da dobiju od 40.000 dinara do tri miliona dinara.

Martinović je to rekao na sednici Skupštine Srbije odgovarajući poslaniku stranke Srbija centar Slobodana Ilića koji je rekao da je Srbija poslednja u Evropi po navodnjavanju. Ministar je demantovao i Ilićeve tvrdnje da aktuelnoj vlast u Srbiji Slovenci i Bosanci vode agrarnu politiku.

Poslanik SNS Marijan Rističević izjavio je da je prosečan podsticaj za seljaka u Evropi 260 evra, a u Srbiji 340. Kako je naveo, u Rumuniji je 180 evra, a u Hrvatskoj 310 evra. Rističević je ocenio da su protesti poljoprivrednika uglavnom iz političkih razloga, a da se, kako je rekao, pokrivaju poljoprivrednim i socijalnim razlozima i da se radi o, kako smatra, političkim pritiscima. On se založio za dalje povećanje podsticaja za poljoprivrednike i to posebno one koji se bave voćem, povrćem i stokom.

“Zato što mi to dugujemo našim potrošačima da im obezbedimo prehrambenu sigurnost, a i za državu da obezbedimo prehrambeni suverenitet i da u slučaju vojnih i ekonomskih pritisaka imamo dovoljno hrane za sebe i za okolinu”, rekao je Rističević odgovarajući na izlaganje poslanika Slobodana Ilića.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.