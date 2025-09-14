OBAVEZNO URADITE OVO SUTRA! Slavimo zaštitnika slabih, bolesnih i dece

Srpska pravoslavna crkva i vernici 15. septembra obeležavaju praznik Svetog mučenika Mamanta, svetitelja poznatog po svojoj nepokolebljivoj veri i isceliteljskim moćima.

Njegove mošti vekovima služe kao izvor utehe i pomoći onima koji pate, a narod veruje da molitve upućene ovom svetitelju na današnji dan donose duhovni mir i zaštitu od bolesti.

Verovanja i običaji

Prema predanju, Sveti Mamant je još kao dete pokazao čvrstu veru. Njegova prva izgovorena reč bila je “Mama”, po čemu je i dobio ime. Život mu je bio ispunjen stradanjima, ali i čudesnim događajima. Veruje se da su ga čak i divlje životinje slušale dok je živeo u samoći na planini.

Na današnji dan narod tradicionalno upućuje molitve za zdravlje dece, jer se smatra da Sveti Mamant posebno štiti najmlađe. Mnogi vernici poste i odlaze u crkvu kako bi se pomolili za mir u porodici i isceljenje bolesnih. U nekim krajevima običaj je da se na ovaj praznik ne započinju novi poslovi, već da se vreme posveti molitvi i unutrašnjem miru.

Molitva Svetom Mamantu

Posebno se ističe tropar koji se čita u čast Svetog Mamanta, a veruje se da donosi isceljenje i Božju pomoć:

“Mučenik Tvoj, Gospode, Mamant, u stradanju svome je primio venac nepropadljiv od Tebe, Boga našega, jer, imajući pomoć Tvoju, pobedio je mučitelje i srušio nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše.”

Zaštitnik slabih i bolesnih

Sveti Mamant se u narodu poštuje kao zaštitnik slabih, bolesnih i progonjenih. Njegov život i mučenička smrt podsećaju vernike na snagu vere i istrajnosti. Mnogi veruju da molitva ovom svetitelju može ublažiti bol, pomoći u teškim iskušenjima i doneti snagu za prevazilaženje životnih prepreka.

