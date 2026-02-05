NOVINA U APLIKACIJI: Lidl uvodi mogućnost dobijanja digitalnog računa

Lidl Srbija će korisnicima omogućiti da preuzimaju digitalni umesto papirnog računa, objavila je danas kompanija.

Potrošači, koji su korisnici Lidl Plus programa lojalnosti, mogu da izaberu da li će dobiti papirni ili potpuno digitalni račun.

NOVINA U APLIKACIJI

Odabirom mogućnosti “Ne štampaj moj račun” u Lidl Plus aplikaciji, potrošači na kasi neće dobiti papirni račun, već im se račun automatski čuva u digitalnom formatu unutar aplikacije.

Zajecaronline/Tanjug/ N.B.

