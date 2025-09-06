NOVI TENISKI OKRŠAJ! Siner u velikom stilu stigao do finala US Opena gde ga čeka Alkaraz
Novi teniski klasik se već rodio. Karlos Alkaraz je preko Novaka Đokovića izborio finale US Opena, a noćas je isto uradio i Janik Siner. Italijan je sa 3:1 u setovima izbacio Kanađanina Feliksa Ožea Alijasima – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
NOVI TENISKI OKRŠAJ!
Posle spektakularnog finala Rolan Garosa, odličnog Vimbldona, na US Openu će o peharu ponovo odlučivati dvojica najboljih tenisera današnjice.
Jednostavno su obojica toliko dominantna da malo ko može da im parira. Ože Alijasim je to recimo uspeo u drugom setu koji je i osvojio
Sve ostalo je za Sinera bila šetnja parkom. Uostalom do finala je izgubio tek dva seta?! Zanimljivo je da mu je taj prvi takođe uzeo Kanađanin – Denis Šapovalov i to u trećem kolu.
Imaće svet priliku da u nedelju uveče vidi ko će uzeti drugu pobedu u finalima grend slemova ove sezone pošto Alkaraz (Rolan Garos) i Siner (Vimbldon) imaju po jednu pobedu.
Zajecaronline/sport.alo.rs/N.B
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
SPEKTAKL U SKENDERIJI
Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!
Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.
Dodaj komentar