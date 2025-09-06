NOVI TENISKI OKRŠAJ! Siner u velikom stilu stigao do finala US Opena gde ga čeka Alkaraz

Posle spektakularnog finala Rolan Garosa, odličnog Vimbldona, na US Openu će o peharu ponovo odlučivati dvojica najboljih tenisera današnjice.

Jednostavno su obojica toliko dominantna da malo ko može da im parira. Ože Alijasim je to recimo uspeo u drugom setu koji je i osvojio

Sve ostalo je za Sinera bila šetnja parkom. Uostalom do finala je izgubio tek dva seta?! Zanimljivo je da mu je taj prvi takođe uzeo Kanađanin – Denis Šapovalov i to u trećem kolu.

Imaće svet priliku da u nedelju uveče vidi ko će uzeti drugu pobedu u finalima grend slemova ove sezone pošto Alkaraz (Rolan Garos) i Siner (Vimbldon) imaju po jednu pobedu.

Zajecaronline/sport.alo.rs/N.B

