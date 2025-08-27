Novi šoping centar u Boru otvara se u novembru!

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić posetio je gradilište novog šoping centra, ističući da je reč o jednoj od najvećih investicija u gradu poslednjih godina, te pohvalio stručnost i dinamiku izvođenja radova.

Kako je istakao, otvaranje prve faze ovog modernog kompleksa očekuje se u novembru, a ono što je posebno značajno jeste da su svi lokali već izdati, dok su investitori već raspisali konkurse za zapošljavanje novih radnika.

„Ovo je velika stvar za Bor, ne samo što grad dobija savremeni trgovački centar koji će doprineti kvalitetu života, već i zbog činjenice da se kroz ovakve projekte otvaraju nova radna mesta, podstiče lokalna privreda i daje podstrek mladima da ostanu ovde. Bor kroz ovakve investicije pokazuje da razmišlja o svim aspektima društva i budućnosti našeg grada“, naglasio je gradonačelnik.

Zajecaronline/fb/Lokalna.samouprava.Bor/N.B.

