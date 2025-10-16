Novi Sistem ulaska/izlaska već registrovao više od 300.000 prelazaka granica!

Novi Sistem ulaska i izlaska (EES), koji je Evropska unija pokrenula 12. oktobra, zabeležio je više od 300.000 ulazaka i izlazaka državljana zemalja van EU, saopštio je danas Evropol.

Sistem se primenjuje u 29 evropskih zemalja, uključujući članice Šengena i još nekoliko pridruženih država, a biće u potpunosti operativan do 10. aprila naredne godine.

Evropska policijska agencija Evropol imaće pristup EES podacima za potrebe borbe protiv terorizma i teškog kriminala, uključujući pretrage na osnovu biografskih i biometrijskih podataka. Taj pristup biće strogo regulisan i pod nadzorom Evropskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS).

Izvršni direktor Evropola Katrin de Bol istakla je da sistem jača bezbednost unutar EU i pomaže u otkrivanju pretnji pre nego što one stignu do evropskog tla.

EES omogućava digitalno evidentiranje pasoških i biometrijskih podataka – fotografije lica i otisaka prstiju, kao i datuma i mesta ulaska i izlaska putnika, čime se unapređuje efikasnost i bezbednost graničnih kontrola, navedeno je u saopštenju.

Kako se navodi radi se o sistemu koji je deo šire Mape puta interoperabilnosti, kojom EU želi da unapredi razmenu informacija između svojih bezbednosnih i upravnih tela.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

