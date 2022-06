Nove – veće cene parkiranja, Aleksandar Trajković novi VD JKP „Parkiranje, projektovanje i nadzor“

Satne karte za I i II zonu, kao i za sezonsko parkiranje, povećane su za po 5,00 dinara u odnosu na prethodni Cenovnik. Satna karta za posebna parkirališta povećana je za 10,00 dinara. Parking karta za celodnevno parkiranje za I zonu povećana je za 30,00 dinara, za II zonu i za sezonsko parkiralište za 20,00 dinara. Povlašćena parking karta za celodnevno parkiranje za mesec dana korišćenja za stanovnike I i II zone povećana je za 85,00 dinara. Takođe, uvodi se i naplata parkiranja za treću zonu, pa je cena satne karte 25,00 dinara, a parking karte za celodnevno parkiranje 80,00 dinara. Na sednici Skupštine grada takođe imenovan je i novi vršilac dužnosti direktora JKP „Parkiranje, projektovanje i nadzor“, pa je po isteku mandata Tanji Rangelov, na tom mestu sada diplomirani menadžer Aleksandar Trajković.

Pored pomenutih cena, dodaju se i pozicije za naknadu za izgubljeni tiket u javnoj garaži po ceni od 770,00 dinara i izdavanje potvrde o statusu posebnih dnevnih karata po zahtevu korisnika po ceni od 250,00 dinara.

Prema obrazloženju, Sagledavajući opštu ekonomsku situaciju i ceneći potrebe korisnika, a imajući u vidu da cene parkiranja u gradu Zaječaru nisu menjane od 2016. godine, JKP „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar se opredelilo za korigovanje cena određenih usluga i uvođenje cena za treću zonu.

III Zona (plava zona), obuhvata sledeće ulice:

1. Ivana Milutinovića;

2. Nikole Pašića (od 23. divizije do 1. maja);

3. Obilićev venac (od Ljube Nešića do Lole Ribara);

4. Svetozara Markovića (od Narodne republike do 7. septembra)

Kako je gradonačelnik Boško Ničić objasnio, treća zona uvedena je kako ne bi i dalje bilo svojevrsne diskriminacije u plaćanju parkinga, odnosno da parking plaćaju samo oni u širem centru grada.

Uzevši u obzir činjenicu da JKP „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ kasni sa isplatom zarada zaposlenima, odbornici su istakli osnovanu sumnju da se cena parkinga povećava jer ovo javno preduzeće ne može da ispuni svoje obaveze prema radnicima.

Odbornik SNS-a Dragan Manzalović istakao je da povećanja nisu velika i da neće previše udariti na džep građana, a da je takav potez neophodan sagledavajući razne aspekte.

Odbornik Uglješa Đuričković istakao je da je JKP „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ prenatrpano partijskim zapošljavanjem, ostvaruje gubitke i mesecima ne uspeva da isplati zarade radnicima.

„Kako problem preduzeća rešiti? Jednostavno povećavate cene parking tiketa. Stvarno me zanima kome je na pamet pala ta genijalna ideja, da problem prihodovanja preduzeća reši tako što će povećati cene. U obrazloženju odluke stoji da Skupština treba ovaj predlog da izglasa samo ako time štiti interese građana. Ako u ovoj situaciji kada sve cene skaču, novim poskupljenjem štitite interese građana, ne razumem ovo obrazloženje. Dalje, navodi se da se cena parkinga povećava sagledavajući opštu ekonomsku situaciju i potrebe korisnika. Dakle, stručnjaci u ovom preduzeću utvrdili su da je potreba građana da se cena poveća i da je ekonomska situacija toliko dobra da je ovo opravdano. Imam utisak da se otvoreno smejete u lice građanima Zaječara. Ovo preduzeće postoji da građanima učini život lakšim, a ne da ga otežava, finansijski ih cedi i služi za zapošljavanje partijskih kadrova“, rekao je Đuričković.

Miloš Stojadinović, odbornik GG „Možemo bolje“ dao je predlog da se uvede jedna jedinstvena zona parkiranja.

„Smatram da Zaječar treba da ima jednu jedinstvenu zonu parkiranja i da treba raditi na organizaciji toga da se poveća broj građana koji plaćaju pretplatnu kartu, jer bi se tako povećao broj korisnika, a formiranjem jedinstvene zone parkiranja imali bismo više opcija gde da parkiramo svoj auto. Naš grad je mali i razlika između prve i druge zone negde može da bude i samo 10 metara, ako u vašoj zoni ne možete naći parking mesto, u sledećoj ste već u prekršaju i morate platiti novu kartu. Možemo izdvojiti „ekstra zonu“ koja bi obuhvatala samo uži centar grada, ali što se ostalih parking mesta tiče, ne treba praviti razlike“, objasnio je Stojadinović.

On je još jednom kritikovao i postavljanje vršioca dužnosti na čelo jednog javnog preduzeća.

„Moramo da napomenemo da smo ponovo dobili Odluku o imenovanju vd-a mimo zakona o javnim preduzećima. Iz biografije direktora vidimo da je on na trenutnom poslu koji obavlja od 2007. godine. Pošto je fakultet završio tek 2016. godine zaključujemo da za posao koji obavlja nije potrebna visoka stručna sprema. Zakon o javnim preduzećima jasno kaže da za direktora javnog preduzeća (isti zakon važi i za vršioca dužnosti) mora da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtevaju visoko obrazovanje. Naš kandidat to nema. Dolazimo ponovo do iste priče kao i u ostalim javnim preduzećima, prošli put je to bio JKP „Vodovod“, sada imamo JKP „Parkiranje, projektovanje i nadzor“. Po ko zna koji put u gradu se ovo dešava, a mi ćemo iskoristiti svoje zakonsko pravo da rešenje osporimo pred Upravnim sudom“, rekao je Stojadinović.

Gradonačelnik Ničić, koji je prisustvovao ovoj sednici rekao je da svi koji misle da kandidat ne ispunjava sve potrebne kriterijume mogu da se obrate nadležnim institucijama i nije dalje komentarisao ovu odluku, koja je većinom glasova odbornika usvojena.