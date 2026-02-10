No, sir! Pogledajte kako je Orban opalio hladan šamar Klintonu na zahtev da napadne Srbiju (VIDEO)

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi na Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi, severni, front i napadne Srbiju ili “bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda”. Ali, odbio je takav poziv, preneo je danas Telex.

Orban je rekao tokom predizbornog skupa u Sombathelju, na zapadu Mađarske, da je mađarska vlada tada odlučno odgovorila sa:

– No, sir! (Ne, gospodine!)

Da su to vreme imali premijera koji je znao samo da kaže: “Da, gospodine”, ocenjuje Orban, bili bi do guše u ratu – zaključio je Orban.

Video pogledajte ovde.

On je naveo da je tada pitao Klintona šta bi se u takvoj situaciji desilo sa 300.000 etničkih Mađara koji žive u Vojvodini. Takođe je rekao da je upozorio Klintona da bi, u slučaju napada Mađarske, bilo i uzvratnih pucnjava na mađarske gradove.

Zajecaronline.com/24sedam.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!