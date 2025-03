“Nisu to bili normalni uslovi odbrane” Advokat Nataša Sremac Tošić o Saši Mirkoviću: “Ja nisam znala gde je on, a ni sudija nije znao!”

U večerašnjoj emisiji „PRETRES” sa Stefanom Usiljaninom na Hype televiziji, ekskluzivna gošća bila je advokat i doktor krivično-pravnih nauka, Nataša Tošić Sremac.

Nataša je otvoreno govorila o svojoj karijeri, borbi za pravdu i izazovima kroz koje je prošla braneći Sašu Mirkovića. Uključujući pritiske, ucene, nepravde i sudske procese.

– Nisu to bili normalni uslovi odbrane. Ja ne znam gde je on, a sudija koja ga drži u pritvoru koja mora da zna gde je on ona ne zna gde je on. Ona piše tri dozvole pa ideš pa ga tražiš u Beogradu ga tražiš. – rekla je Nataša.