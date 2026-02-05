NIŠTA OD SMENE TRENERA: Oglasio se FK Partizan!

Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da nije smenio trenera prvog tima “crno-belih” Nenada Stojakovića.

Sportklub je ranije danas preneo da je Partizan smenio trenera Stojakovića.

U saopštenju kluba iz Humske se navodi da je Partizan danas održao sednicu Upravnog odbora na kojoj izvršena finansijska analiza kluba, kao i da se raspravljalo o aktuelnim sportskim pitanjima.

“U vezi sa sportskim pitanjima UO je analizirao sve aspekte rada, počev od prelaznog roka, preko rada omladinske škole i prvog tima. Tokom diskusije, generalni direktor Danko Lazović predložio je smenu trenera prvog tima Nenada Stojakovića. UO je iskazao stav da je trenutni fokus na sledećoj utakmici protiv Radnika, te da će se o toj temi diskutovati nakon te utakmice”, ističe se u saopštenju Partizana.

Partizan je naveo da će klub iz Humske u narednom periodu preduzimati sve nužne aktivnosti kako bi se uspešno završio postupak licenciranja za evropska takmičenja.

“Partizan obaveštava javnost da je tokom prelaznog roka u klub stigla ponuda od CSKA iz Moskve, za igrače Milana Roganovića i Nikolu Simića. Ponuda je odbijena usled neadekvatnih finansijskih uslova”, zaključuje se u saopštenju Partizana.

Zajecaronline/tanjug/ N.B.

