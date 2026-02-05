SMENJEN NENAD STOJAKOVIĆ: Crno-beli traže novog trenera!

Fudbalski klub Partizan sprema se za novu promenu na klupi, pošto će crno-beli dobiti već četvrtog trenera od dolaska Radne grupe i Predraga Mijatovića u Humsku.

Kako prenose beogradski mediji, Partizan je danas smenio Nenada Stojakovića, koji je na klupi proveo svega šest utakmica. On je preuzeo tim 22. novembra, kada je iz Teleoptika prekomandovan na mesto šefa stručnog štaba nakon iznenadne i, po mišljenju mnogih, nepotrebne smene Srđana Blagojevića.

Tokom kratkog mandata, Stojaković je zabeležio tri pobede i dva poraza pre zimske pauze, a klub mu je poverio i vođenje ekipe na pripremama. Ipak, po povratku sa priprema i nakon skromnog remija bez golova protiv Radničkog iz Niša, uprava je odlučila da mu uruči otkaz.

Savo Milošević, Srđan Blagojević i Stojaković tako su u kratkom vremenskom periodu napustili klupu Partizana, a u Humskoj se već uveliko govori o imenovanju novog trenera koji bi trebalo da stabilizuje ekipu u nastavku sezone.

Zajecaronline.com/24sedam.rs

