Nikako ih ne ostavljajte da stoje: Evo koliko dugo traju jaja posle Uskrsa

Kuvana uskršnja jaja, iako često ostaju kao dekoracija na stolu, ne bi trebalo dugo da stoje na sobnoj temperaturi jer se lako kvare.

Stručnjaci upozoravaju da su kuvana jaja znatno osetljivija od svežih, jer se kuvanjem uklanja prirodni zaštitni sloj sa ljuske, pa ona postaju podložnija bakterijama i spoljnim uticajima. Ako stoje van frižidera duže od dva sata, već mogu postati rizična za konzumaciju.

Zbog toga se ne preporučuje praksa ostavljanja jaja u korpi na stolu danima nakon Uskrsa.

Ukoliko se drže na sobnoj temperaturi, najbolje ih je pojesti u što kraćem roku, dok u frižideru mogu biti bezbedna za jelo i do nekoliko dana, otprilike oko šest.

Neadekvatno čuvanje može dovesti do trovanja hranom i pojave stomačnih tegoba poput mučnine, povraćanja i dijareje, pa se savetuje oprez kako bi se izbegli zdravstveni problemi nakon praznika.

Zajecaronline/Najzena.alo.rs

