Nema zadržavanja na putničkim terminalima, teretnjaci čekaju i do sedam sati!

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju najviše sedam sati, i to na izlazu na Batrovcima.

Na graničnom prelazu Šid, na izlazu, teretna vozila se zadržavaju pet sati, na Bezdanu sat vremena, na Horgošu sat i po, a na Kelebiji tri sata.

Nema zadržavanja na putničkim terminalima

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Što se tiče puteva van gradova, početak nove radne nedelje donosi umereni intenzitet saobraćaja, a na mestima gde se izvode radovi treba očekivati sporiju vožnju.

Padavine su prestale, a porast temperatura ubrzao je otapanje snega u planinskim predelima, pa pored mokrih kolovoza treba biti oprezan zbog mogućih odrona na putevima koji vode kroz useke i klisure.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!