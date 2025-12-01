Nema zadržavanja na putničkim terminalima, teretnjaci čekaju i do sedam sati!
Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju najviše sedam sati, i to na izlazu na Batrovcima.
Na graničnom prelazu Šid, na izlazu, teretna vozila se zadržavaju pet sati, na Bezdanu sat vremena, na Horgošu sat i po, a na Kelebiji tri sata.
Nema zadržavanja na putničkim terminalima
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Što se tiče puteva van gradova, početak nove radne nedelje donosi umereni intenzitet saobraćaja, a na mestima gde se izvode radovi treba očekivati sporiju vožnju.
Padavine su prestale, a porast temperatura ubrzao je otapanje snega u planinskim predelima, pa pored mokrih kolovoza treba biti oprezan zbog mogućih odrona na putevima koji vode kroz useke i klisure.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
