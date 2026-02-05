Neko štedi, neko ulaže u putovanja: Evo šta kaže Viber anketa

Prema rezultatima anketa u Viber Srbija kanalu sa više od 1,7 miliona članova, putovanja su prioritet za 46 odsto građana.

Većina se ipak odlučuje da novac dobijen tokom praznika – sačuva za kasnije, saopštio je Viber.

Čak 46 odsto ispitanika navodi da u ovoj godini želi da više ulaže u putovanja i nova iskustva.

Slede uređenje doma (25 odsto), zdravlje i well-being (16 odsto) i lični razvoj (13 odsto).

Istovremeno, čak 68 odsto korisnika kaže da novac dobijen za Novu godinu planira da ostavi sa strane, odlažući veće kupovine za neki povoljniji trenutak u toku godine.

Kako je saopšteno, 44 odsto građana koji su učestvovali u anketi planira da se više posveti zdravlju i fizičkoj aktivnosti, 23 odsto želi da provodi više vremena sa porodicom, 14 odsto sanja o više putovanja, dok 12 odsto kao prioritet navodi sređivanje ličnih finansija.

Takođe, njih 7 odsto kao prioritet je odabralo da nauči nešto novo.

Rezultati su zasnovani na Viber anketama sprovedenih u Srbiji krajem decembra i početkom januara, u kojima je učestvovalo više desetina hiljada korisnika.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

