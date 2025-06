“NEĆU DA DOZVOLIM DA U NAŠOJ BRANŠI MENADŽERI BUDU DILERI DR*GE!” Saša Mirković javno OTKRIO RAZLOG pokušaja ubistva u Zagrebu!

Vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije, Saša Mirković, 10. maja ove godine preživeo je pokušaj ubistva od strane Velibora Popovića Popa, od ranije poznatog policiji, ispred hotela Šeraton u Zagrebu.

Naime, Mirković je tada hitno odvežen u bolnicu gde su mu konstatovane teške povrede, a zbog preloma ruke na više mesa, sa kojom je sprečio udarac u glavu, morao je da ode na hitnu operaciju!

Sada se ponovo oglasio na svom TikTok nalogu, te pokazao ožiljke na rukama, otkrio kako se oseća, ali i poslao jasnu poruku svima.

– Udarcem sa leđa i pokušajem ubistva. Kada me je udario sa leđa i onda je krenuo da me šutne u glavu spreda. Tada je pokušao da me ubije. Zašto? Pa zato što ja neću da dozvolim da u našoj branši, i neću da ćutim o tome, da menadžeri budu dileri dr*ge ili ovi trgovci na sitno oružjem. Koji su sve bliže pevačima kao što je ova kukavica. Zato što udara sa leđa, pre svega, i zato što je monstrumčina jedna najobičnija. – rekao je Saša Mirković.

