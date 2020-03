Otežano kretanje vozila kroz Timočku krajinu zbog snega

Na najopterećenijim putnim pravcima prvog prioriteta i A kategorije održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Bačke, Kolubare, Kruševca, Novog Pazara, Požarevca, Užica, Valjeva, Vranja i Zaječara, navodi se u izveštaju o stanju na putevima.

Na državnim putevima II prioriteta i B kategorije održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Požege, Užica, Valjeva, Vranja i Zaječara.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta i C kategorije održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Užica, Vranja, Zaječara.

Deonice na kojima ima snega su:

I B-33, Granica PZP Požarevac/Zaječar (Majdanpek) – Negotin – dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-34, Granica PZP Požarevac/Zaječar (Golubac) – Donji Milanovac – Porečki most – veza sa državnim putem 35, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-35, granica RUM/SRB (brana HE Đerdap 1) – Vratarnica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-36, Paraćin – Boljevac – Zaječar – dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka), kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm

I B-37, Selište – Bor – Zaječar, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-165, Zaječar – Zvezdan, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-35, Vratarnica – Knjaževac – Svrljig (Popšica), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Napomena za Zaječar: Sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina, u klisurama, usecima, zasecima. Najviše ih ima na putu I B – 34 (Đerdapska magistrala) gde se savetuje oprezna vožnja i pridržavanje saobraćajne signalizacije, koja obaveštava o odronima. Na državnom putu I B – 36, na deonicama: Donja Mutnica (km 12+700), Krivovirsko brdo (km 26+800) Mirovo (km 44+850), na putu I B – 35 Grljan-Vratarnica (km 126+250), na državnom putu II A -219, na deonici od km 6+650 do km 6+900 ( u blizini Dobrog polja ), na putu II A -169 Zaječar-Lasovo ( km 74+950 ), i na putu II A -218 Boljevac-Sokobanja ( km 3+882 )koje se nalaze uz trasu izgradnje gasovoda Magistralni gasovod, moguće je stvaranje blata na putu u dužini od 100 m do 300 m.