NBS: Stabilan dinar prema evru, blago slabljenje u odnosu na dolar

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1984, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije.

Stabilan dinar prema evru, blago slabljenje u odnosu na dolar

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,2 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,3 odsto i iznosi 100,7465.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,9 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,6 odsto.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

