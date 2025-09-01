NBS: Dinar stabilan prema evru, jači u odnosu na dolar

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1763, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,4 odsto i iznosi 100,0737.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 5,6 odsto, a od početka godine jači je za 12,4 odsto.

