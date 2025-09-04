NBS: Dinar stabilan prema evru, jači prema dolaru

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1677, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je ojačao za 0,2 odsto i iznosi 100,5300.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,6 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 5,2 odsto, a od početka godine jači je za 11,8 odsto.

Zajecaronline/tanjug/N.B

