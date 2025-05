“NARAVNO DA SE KUKAVIČKI UBICA NIJE POJAVIO, JER ZNA ŠTA JE URADIO” Saša Mirković o Veliboru Popoviću Popu koji je POBEGAO SA MESTA ZLOČINA

Vlasnik i direktor Hype televizije i produkcije Saša Mirković, obratio se javnosti putem svog Instagram profila i oštro prokomentarisao izjavu Velibora Popovića Popa da će sam otići u policiju nakon što je pokušao da ga ubije u subotu 10. maja ispred hotela u Zagrebu.

Mirković je ponovio da ga je Popović udario sa leđa, dok je ulazio u hotel, kao i da ga je u njegovim zlim namerama sprečila njegova brza reakcija.

Saša Mirković je takođe spomenuo i Veliborovog saučesnika Boška Jankovića, rekavši da je napad na njega bio planiran.

– Naravno da se kukavčki ubica nije pojavio jer zna šta je uradio. Takođe gov*ar i kukavica zna i da je s leđa napao udarcem u glavu dok sam ulazio u hotel. Zna on i da je hteo da me ubije, ali ga je sprečila moja ruka. Isto tako i ona druga kukavica Boško Janković zna da su zajedno bili da naprave sačekušu u sred grada u 13 časova. Nikada se taj neće prijaviti jer je i to laž kao i sve drugo što je rekao – napisao je Saša Mirković.

Podsetimo, Vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije Saša Mirković brutalno je napadnut u Zagrebu.