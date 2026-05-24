NAJVEĆI ESTRADNI SKANDAL U ISTORIJI! Oterani sa bine flašama, “No Name” poništen, Ana Nikolić podnela tužbu: Dok su se rušili, Saša Mirković je u tišini kovao GENIJALNI PLAN i odveo Mariju Šerifović do evropske pobede!

NAJVEĆI ESTRADNI SKANDAL U ISTORIJI!

Ponovno okupljanje crnogorske grupe No Name, na čelu sa Danijelom Alibabićem, pre dva dana na proslavi Dana državnosti Crne Gore, podsetilo je javnost na njihov neslavan raspad i debakl koji je usledio nakon najvećeg skandala u istoriji regionalne muzike. Ove godine navršavaju se tačno dve decenije od dramatičnih događaja na festivalu Evropesma-Europjesma 2006. godine u beogradskom Sava Centru. Kada je zbog političko-glasačkih manipulacija poništena lažna pobeda ove grupe. Zbog čega niko te godine nije otišao na Evroviziju u Atinu.

Te 2006. godine, RTS i RTCG su organizovali sopstvena polufinalna takmičenja (Beoviziju i Monteviziju), a finalisti su odmerili snage u Sava Centru. Žiri je činio osam članova – četiri iz Srbije i četiri iz Crne Gore. Skandal je nastao kada su svi članovi crnogorskog žirija maksimalnih 12 bodova dodelili grupi No Name i njihovoj pesmi „Moja ljubavi“. Dok glavnim favoritima, grupi Flamingosi i Luisu sa pesmom „Ludi letnji ples“, kao i Ani Nikolić sa pesmom „Romale romali“, nisu dali nijedan jedini bod.

Kada je proglašena režirana pobeda grupe No Name, u Sava Centru je nastao nezapamćeni haos. Publika je burnim zvižducima i flašicama proterala crnogorski bend sa scene, nakon čega su na binu izašli Flamingosi i Luis. Uz ovacije prepune sale izveli su „Ludi letnji ples“. Zbog neregularnosti glasanja, RTS je odbio da potvrdi rezultate, te je doneta odluka da Srbija i Crna Gora te godine nema predstavnika na Eurosongu.

Tužbe, nepravde i vanvremenski hitovi: Šta se dešavalo iza kulisa?

Ni Ana Nikolić te godine nije prošla bolje na takmičenju, iako je njena pesma „Romale romali“ postala i ostala vanvremenski hit. Ana je nakon festivala podnela tužbu protiv RTS-a i tadašnjeg generalnog direktora Aleksandra Tijanića zbog sumnji u regularnost SMS glasova publike.

Istorijski podaci sa ovog festivala pamte i sledeće detalje o raspodeli bodova:

Ana Bekuta se takmičila sa numerom „Konak“ i od žirija je dobila pet bodova, dok joj je publika putem SMS-a dodelila tri boda.

Romana Panić je sa svojom pesmom osvojila pet bodova od strane žirija.

Tijana Dapčević je te večeri dobila pet bodova od publike, dok joj je žiri naklonio ukupno 22 boda.

Ipak, iz ovog velikog skandala rodio se sistem koji će samo godinu dana kasnije doneti istorijski uspeh samostalnoj Srbiji. Naime, na istom ovom zajedničkom festivalu, ali godinu dana ranije (2005. godine), nastupila je i Marija Šerifović sa pesmom „Ponuda“. Ona je tada dobila tek nekoliko glasova žirija i nijedan glas publike u SMS glasanju.

Vizija: Od autsajdera do istorijske pobede u Finskoj

Uprkos tadašnjem lošem plasmanu, Mariju Šerifović je uočio estradni menadžer i producent Saša Mirković. Koji je odmah prepoznao njen vanserijski talenat i započeo ozbiljne, dvogodišnje pripreme za Eurosong 2007. godine. Mirković je osmislio čitav koncept, pronašao idealnu kompoziciju i prijavio Mariju na prvu samostalnu Beoviziju 2007. godine.

Iako je u domaćim medijima tada lobirano da pobedi favorizovani „OT Bend“, nastao je potpuni šok kada je Marija Šerifović trijumfovala sa pesmom „Molitva“ i izborila kartu za Helsinki. To je ujedno bio i prvi, istorijski samostalni nastup Srbije na Eurosongu kao nezavisne države.

TAJNA ISTORIJSKOG TRIJUMFA: U uspeh „Molitve“ u Finskoj u početku nisu verovale ni sama Marija, ni njena majka Verica Šerifović, a skeptičan je bio i javni servis. Međutim, Saša Mirković je čvrsto verovao u pobedu. On je tada rizikovao sve i uložio sopstveni novac, do poslednjeg dinara. Kako bi srpska delegacija imala kampanju i logistiku na najvišem evropskom nivou.

Uprkos ogromnim organizacionim i finansijskim problemima sa kojima se susretao, Mirković je uspeo u svojoj viziji. Marija Šerifović je te istorijske večeri u Finskoj odnela pobedu, osvojivši srca miliona gledalaca širom Evrope. Na taj način, Evrovizija je po prvi put dovedena u Beograd, a sve ostalo je postalo zlatna istorija domaćeg šou-biznisa.

Zajecaronline/svetskandal/J.V.