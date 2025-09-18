Izdvajamo Recept Vesti

NAJBRŽA PITA SA SIROM

18.09.2025.
pita sa sirom
foto: pixabay.com

NAJBRŽA PITA SA SIROM

Potrebno je:

  • 2-3 kore za pitu
  • 150 g sitnog sira
  • 1 jaje
  • 1 kašika pavlake ili jogurta
  • so po ukusu
  • malo ulja

Priprema:

U jednoj posudi izgnječite sir, pa dodajte jaje, pavlaku i malo soli. Zatim sve dobro izmešajte. Premažite kore uljem. Preko jedne kore stavite deo fila.Urolajte kao pitu i pecite u tiganju bez ulja na srednjoj vatri, oko 2 do 3 minuta sa svake strane.U činiji izgnječi sir, dodaj jaje, pavlaku i malo soli – sve dobro izmešaj. Kore (ili tortilje) premaži tanko uljem ili puterom.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar