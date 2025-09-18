NAJBRŽA PITA SA SIROM

Potrebno je:

2-3 kore za pitu

150 g sitnog sira

1 jaje

1 kašika pavlake ili jogurta

so po ukusu

malo ulja

Priprema:

U jednoj posudi izgnječite sir, pa dodajte jaje, pavlaku i malo soli. Zatim sve dobro izmešajte. Premažite kore uljem. Preko jedne kore stavite deo fila.Urolajte kao pitu i pecite u tiganju bez ulja na srednjoj vatri, oko 2 do 3 minuta sa svake strane.U činiji izgnječi sir, dodaj jaje, pavlaku i malo soli – sve dobro izmešaj. Kore (ili tortilje) premaži tanko uljem ili puterom.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

