NADLEŽNI ORGANI DA RADE SVOJ POSAO Vučić: U rad tužilaštva ne želim da se mešam

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ne želi i da nema pravo da se meša u rad tužilaštva.

Naveo je da nadležni organi, tužilaštvo i sudovi, treba da rade svoj posao. Po pitanju krivične odgovornosti za urušavanje nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu.

“Što se tiče rada tužilaštva, nemam pravo da se mešam u njihov rad, niti to sebi smem da dozvolim večeras. Ne želim to da uradim, ni zbog porodica poginulih. Niti zbog toga što bih kršio Ustav Republike Srbije. Nadam se samo da će sve proći bez predstava o tobožnjem uznimiravanju javnosti.”, rekao je Vučić gostujući na RTS-u.

Vučić je dodao da je gotovo sa ostavkama i da je sada na nadležnim organima da utvrde krivičnu odgovornost za nesreću.

“Što se tiče krivične odgovornosti, neka ga rade potpuno slobodno, neka hapse još pet. 10, 50, 150 ljudi, koliko god hoće. To je njihov posao. Videćemo na kraju šta će sudovi da kažu.”, rekao je Vučić.

Govoreći o istrazi tužilaštva, ocenio je da su se u Srbiji “stvari odigrale neuporedivo brže, neko bi rekao možda i prebrzo”, u odnosu na slične nesreće u drugim evropskim državama.

“Recimo u Marseju, kada se to dogodilo, bilo je potrebno čak 15 godina do prve presude, od 2004. do 2019. godine. U Đenovi i više od dve godine od prvih hapšenja. Kada je trostruko veći broj ljudi stradao nego u Novom Sadu. To su teške stvari, teška veštačenja. Interesantno mi je da su tako brzo završili veštačenje, ali je to nešto što ja mislim da je pitanje institucija”, rekao je Vučić.

Hapšenja funkcionera

Na pitanje novinara da li su današnja hapšenja funkcionera kao što su Goran Vesić, Jelena Tanasković i Anita Dimoski rezultat pritiska grupe ljudi koji protestuju prethodnih dana ispred zgrada suda u Novom Sadu. Vučić je odgovorio da ti pritsci ne izazivaju nikakav efekat i da te. Kako ih je nazvao, grupe za pritisak žele da stvore utisak da je u Srbiji vanredno stanje.

On je dodao da je na četiri protestna skupa u Beogradu i Novom Sadu bilo ukupno 180 ljudi.

Zajecaronline.com/Tanjug/M.A/N.A