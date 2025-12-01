Na molbu Dodika Aca izveo na binu da “krešti” pored njega, a sada… Lukas: ”Pomogneš mu, a on ti ovako vrati”!

Na molbu Dodika Aca izveo na binu da “krešti” pored njega

Aca Lukas ponovo se oglasio povodom aktuelne situacije sa Miloradom Dodikom, koji pokušava da sabotira muzičku zvezdu.

S obzirom na to da je Lukas ranije pomagao bivšem predsedniku Republike Srpske, i te kako je pozvan da govori na ovu temu.

“Po hiljaditi put se pokazalo kako izgleda kada ideš protiv logike zdravog razuma. Bez obzira na to, smatraš da prijateljima treba pomoći. Ti im pomogneš, a onda ti oni ovako vrate”, započeo je Lukas.

Potom se dotakao nastupa na Jahorini, koji se pominjao.

“Ne moram da pevam na Jahorini, ali ću pevati vrlo brzo jer će ta logika zdravog razuma, ukoliko sledeće godine da se pokaže. A Aca neće biti tu da vam vadi kestenje iz vatre, draga moja gospodo, na čelu sa Miletom Slavnim”, zaključio je Lukas.

Podsetimo, Aca Lukas i Milorad Dodik su uoči izbora na završnom skupu 2022. godine izveli hit „Ne može nam niko ništa“. Prema podacima CIK-a, Aca Lukas je tada pevao besplatno. Detaljnije klikom OVDE.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

USKORO KONCERT U KOČANIMA

Veliki koncert u Skoplju – tri muzičke zvezde Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić nastupaju u Skoplju, u Areni Jane Sandanski 20. decembra 2025. (KARTE PORUČITE OVDE).

Kako je Aca Lukas najavio, sav prihod od prodatih karata biće doniran pretežno porodicama nastradale dece u Kočanima.

„Kompletan, ne deo prihoda, nego kompletan prihod njima ide porodicama nastradale dece u Kočanima. Ljudi mogu da imaju uvid u to. Evo ja sad kažem, kompletan prihod koncerta 20.decembra u dvorani Janes Sandanski ćemo dati i podeliti porodicama. Uglavnom dece koja su nastradala u Kočanima. Ali ne kao prihod koji su imali troškove, mi to ne radimo. Mi dajemo pihod, mi dajemo bruto sve„, rekao je Lukas.