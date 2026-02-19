Miroslav Ilić stigao na snimanje „Hype Zvezda“: Pevač otkrio šta se dešavalo u žiriju, a šta je Boki 13 pravio…!

Miroslav Ilić stigao je na snimanje „Hype Zvezda“, a za kamere Hype televizije kratko je prokomentarisao kako je prošao prvi snimajući dan, ali i da li se žiri slagao ili je možda došlo do nekih razmirica.

– Prvi dan je malo duže potrajao, verovatno dok se sve tonski utegne, ali nadam se da će ova ostala snimanja ići brže. Moram priznati da sam zadovoljan, ovim što sam video i što sam čuo. Sa većinom kandidata sam zadovoljan, ali bilo je tu i onih koji su došli da pokušaju, pa bože moj… – rekao je Miroslav na početku, pa prokomentarisao kako se žiri slaže.

– Što se tiče žirija, moram da kažem da su to sve kolege sa velikim iskustvom. Slično čujemo svi kandidate. Za sada nije bilo sukoba mišljenja što ne znači da u narednim emisijama neće biti. Kao i da se nećemo malo sporečkati…. Dok je Boki 13 tu da pravi malo cirkus, i hvala produkciji što je njega pozvala.

Zajecaronline/Hypetv.rs

