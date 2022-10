Mirjana Karanović monodramom „Petrijin venac“ oduševila zaječarsku publiku

Publika 5. Festivala malih pozorišnih formi sinoć je u zaječarskom teatru bila na nogama i dugim, gromoglasnim aplauzom nagradila fantastičnu Mirjanu Кaranović za ulogu Petrije u monodrami Teatra na brdu iz Beograda „Petrijin venac“ koju je po tekstu Dragoslava Mihajlovića režirala Jana Maričić.

Ova monodrama, baš kao i život, izaziva i smeh i plač. To je priča o borkinji koja se ne predaje, o krhkoj ženi koja ne odustaje od života već ga prihvata u svoj njegovoj gorčini i sposobna je da se raduje malim stvarima i magičnim trenucima uprkos teškom životu jedne žene u unutrašnjosti.

“Uvek imam isti osećaj divljenja i neke tuge prema toj ženi kada igram. Prema svim ženama čiji delovi priča su sadržani u priči ove žene. Naravno, mnogo toga se promenilo u našim životima od vremena kad je Petrija živela ali se ljudi veoma sporo menjaju iznutra. Kad razmišljam šta je rečeno u tom tekstu, često dobijem potvrdu u životu da se slažem sa tim da je život patnja i da ti neki put dođe da ga prekineš ali onda, znate, ona kaže “pomilujete psa koji umire i njemu je lepo”. Nekako kad hoćeš da se oslobodiš patnje onda se oslobodiš svega. Svaki čovek tu patnju i muku nosi u sebi. To je znak života jer kad postanemo ravnodušni i kad nas ništa više ne boli i kada nas ništa više ne muči, u smislu da nešto hoćemo i da negde idemo onda to znači da smo negde iznutra mrtvi. Ova žena je živa do kraja I to je ono što mene fascinira”, rekla je po završetku predstave naša proslavljena glumica Mirjana Karanović.

Predstavi je predhodila promocija knjige posvećene piscu “Petrijinog venca” pod nazivom “Politička drama i pozorište u dramama Dragoslava Mihajlovića” autorke dr Jelene Perić. Ona je podsetila da je pored njegove najpoznatije drame “Kad su cvetale tikve” Mihajlović napisao i drame “Protuve piju čaj” i “Skupljač” koja je jedini put izvedena u zaječarskom pozorištu. Pisati o Drgoslavu kao o dramskom piscu je jako interesantno pogotovo zato što su mnoge njegove pripovetke i romani dramatizovani. Takav je slučaj i sa romanom “Petrijin venac” po kome je snimljen film, a već dugo se igra i predstava u Beogradu, a sada i monodrama u kojoj, kao i u filmu Petriju igra Mirjana Karanović. Moderator promocije bila je Snežana Udicki, rediteljka , direktorka pozorišta “Sterija” iz Vršca i član stručnog žirija Festivala malih pozorišnih formi.

Takmičarski program 5. Festivala malih pozorišnih formi nastavlja se u petak od 20 sati , kada je na programu predstava PRAH, rađena u produkciji JU Centra kulture i mladih Općine Sarajevo i Sarajevskog udruženja dramskih umetnika “Altteatar”, Bosna i Hercegovina. Tekst: Đerđa Špira. režija: Miralem Zupčević. Igraju: Gordana Boban i Mirsad Tuka.