MINISTARKA SOFRONIJEVIĆ U KLADOVU: ”Snažna Srbija se gradi od svakog domaćinstva, svakog sela i svakog puta”
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević obišla je danas, zajedno sa predsednikom opštine Kladovo Sašom Nikolićem, radove na državnom putu Kladovo–Milutinovac kroz naselje Korbovo i istakla da je to dokaz da se obećanja ne potvrđuju rečima već – delima.
“Obećanja se ne potvrđuju rečima, već delima, i zato danas vidimo konkretnu realizaciju onoga što smo obećali stanovnicima Rtkova, Korbova i Velike Vrbice. Država preuzima odgovornost tamo gde je to potrebno i ne ostavlja građane same”, rekla je Sofronijević, saopšteno je iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Ona je podsetila da je nakon izgradnje kanalizacione mreže put ostao u lošem stanju, što je značajno otežavalo kretanje, naročito tokom loših vremenskih uslova.
“Do kraja maja biće u potpunosti završena cela deonica. U Korbovu se izvode radovi na oko dva kilometra puta. U međuvremenu je pokrenuta i dodatna inicijativa, jer postoji deo puta u Korbovu koji je u veoma lošem stanju. Biće urađeni predmer i predračun, pa će, ukoliko finansijske mogućnosti to dozvole, radovi biti prošireni i na taj deo, odnosno nastavljena postojeća deonica, na kojoj već danas, odnosno sutra, može da počne postavljanje završnog sloja asfalta”, rekla je Sofronijević.
Ona je dodala da je, kada je reč o rehabilitaciji lokalnog puta Petrovo Selo – Planinica, obećano asfaltiranje pet kilometara puta.
“Prioriteti su utvrđeni u skladu sa zahtevima građana iznetim tokom susreta sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem pa će radovi najpre početi na pravcima Korbovo–Rtkovo–Velika Vrbica, a zatim slede Planinica i Petrovo selo”, rekla je Sofronijević.
Ukupna dužina ovih deonica iznosi trinaest kilometara, dok je na teritoriji opštine Kladovo planirana rehabilitacija oko trideset dva kilometra državnih i lokalnih puteva, navedeno je u saopštenju.
„Snažna Srbija se gradi od svakog domaćinstva, svakog sela i svakog puta. Zato smo ovde i zato ćemo nastaviti da radimo, da povezujemo ljude, unapređujemo infrastrukturu i stvaramo uslove za sigurniji i kvalitetniji život u svim krajevima naše zemlje“, zaključila je ministarka Sofronijević.
Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.
