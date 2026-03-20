MINISTARKA SOFRONIJEVIĆ U KLADOVU: ”Snažna Srbija se gradi od svakog domaćinstva, svakog sela i svakog puta”

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević obišla je danas, zajedno sa predsednikom opštine Kladovo Sašom Nikolićem, radove na državnom putu Kladovo–Milutinovac kroz naselje Korbovo i istakla da je to dokaz da se obećanja ne potvrđuju rečima već – delima.

“Obećanja se ne potvrđuju rečima, već delima, i zato danas vidimo konkretnu realizaciju onoga što smo obećali stanovnicima Rtkova, Korbova i Velike Vrbice. Država preuzima odgovornost tamo gde je to potrebno i ne ostavlja građane same”, rekla je Sofronijević, saopšteno je iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ona je podsetila da je nakon izgradnje kanalizacione mreže put ostao u lošem stanju, što je značajno otežavalo kretanje, naročito tokom loših vremenskih uslova.

“Do kraja maja biće u potpunosti završena cela deonica. U Korbovu se izvode radovi na oko dva kilometra puta. U međuvremenu je pokrenuta i dodatna inicijativa, jer postoji deo puta u Korbovu koji je u veoma lošem stanju. Biće urađeni predmer i predračun, pa će, ukoliko finansijske mogućnosti to dozvole, radovi biti prošireni i na taj deo, odnosno nastavljena postojeća deonica, na kojoj već danas, odnosno sutra, može da počne postavljanje završnog sloja asfalta”, rekla je Sofronijević.

Ona je dodala da je, kada je reč o rehabilitaciji lokalnog puta Petrovo Selo – Planinica, obećano asfaltiranje pet kilometara puta.

“Prioriteti su utvrđeni u skladu sa zahtevima građana iznetim tokom susreta sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem pa će radovi najpre početi na pravcima Korbovo–Rtkovo–Velika Vrbica, a zatim slede Planinica i Petrovo selo”, rekla je Sofronijević.

Ukupna dužina ovih deonica iznosi trinaest kilometara, dok je na teritoriji opštine Kladovo planirana rehabilitacija oko trideset dva kilometra državnih i lokalnih puteva, navedeno je u saopštenju.

„Snažna Srbija se gradi od svakog domaćinstva, svakog sela i svakog puta. Zato smo ovde i zato ćemo nastaviti da radimo, da povezujemo ljude, unapređujemo infrastrukturu i stvaramo uslove za sigurniji i kvalitetniji život u svim krajevima naše zemlje“, zaključila je ministarka Sofronijević.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.